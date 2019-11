Mes, Salvini replica al Premier: "Il signor Conte è bugiardo o smemorato"

Matteo Salvini ha replicato in maniera praticamente immediata all'attacco riservatogli oggi dal Premier Giuseppe Conte sul tema del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Il Presidente del Consiglio ha accusato il leader leghista di creare un delirio collettivo sull'argomento del fondo di salvataggio che serve a garanzie la stabilità nell'eurozona.

Salvini ha subito risposto a Conte dandogli del "bugiardo o smemorato". Ecco che cosa ha detto, non risparmiando qualche insinuazione:

"Il signor Conte è bugiardo o smemorato. Se fosse onesto direbbe che a quei tavoli, così come a ogni dibattito pubblico, compresi quelli parlamentari, abbiamo sempre detto di no al Mes. Non è difficile da ammettere e del resto, se necessario, ci sono numerose dichiarazioni a testimonianza della contrarietà espressa da tutti i componenti della Lega, ministri compresi, su questo argomento. Cosa teme il Presidente del Consiglio? Ha forse svenduto i risparmi degli italiani?"