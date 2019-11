"Sono stato un cretino", il Sindaco di Biella si scusa con Liliana Segre

Di Redazione Blogo.it mercoledì 20 novembre 2019

Il Sindaco di Biella si è scusato con la Senatrice Segre dopo le inutili polemiche dei giorni scorsi

"Io sono stato un cretino, lo ammetto, e chiedo scusa alla Segre e a Greggio". Il Sindaco leghista di Biella, Claudio Corradino, ha deciso di scusarsi con la Senatrice Liliana Segre al termine di una settimana di polemiche sterili e sicuramente non lusinghiere per l'immagine della città di Biella, che hanno indotto anche Ezio Gregio a rifiutare la cittadinanza onoraria che il Comune aveva deciso di conferirgli.

Il primo cittadino ha deciso di scusarsi pubblicamente ai microfoni di 'Stasera Italia' ribadendo l'invito fatto alla Senatrice - definita 'patrimonio dell'umanità' - per le celebrazioni della Giornata della Memoria: "Io sono stato un cretino, lo ammetto, e chiedo scusa alla Segre e a Greggio, però su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna da parte di tutti quanti e mi dispiace. Il risultato è stato negativo, ingiustamente. Una grandissima sciocchezza che è diventata una cosa nazionale. La signora Segre non ha bisogno che arrivi il sindaco di Biella a darle la cittadinanza, è un 'patrimonio dell'umanità' e le chiedo ancora scusa. L'ho invitata anche a Biella per la Giornata della Memoria e non c'è nulla contro di lei"