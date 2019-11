GM fa causa a FCA con l'accusa di aver corrotto i sindacati. La replica: "Una manovra sconcertante"

Tonfo in Borsa in apertura, poi il titolo FCA si riprende.

General Motors ha intentato una causa contro Fca accusandola di aver corrotto il processo di contrattazione con la United Auto Workers, ossia il sindacato dei metalmeccanici americano, danneggiando così la concorrenza. Oggi il titolo di Fca in Borsa ha ceduto di schianto in apertura, con un calo del 3,9%, poi, però, ha ricominciato a salire, forse anche grazie alle comunicazione fatte dalla stessa azienda.

In una nota ufficiale, infatti, Fca spiega che si difenderà con tutte le sue forze dalle accuse rivoltele da GM, ritenendo questa mossa un "tentativo senza basi di distogliere l'attenzione dalle sfide proprie di quella società", una "sconcertante manovra" in un momento in cui FCA sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte, vista anche la fusione programmata con Psa.

La società spiega:

"Fca si occuperà di questo straordinario tentativo di creare un diversivo nei modi dovuti e continuerà a concentrarsi sul produrre risultati record e realizzare la sua entusiasmante visione del futuro dell'industria automobilistica. Fca ha fiducia che prevarrà nel difendersi da queste accuse in tribunale e intende avvalersi di tutte le tutele disponibili in risposta a questa causa senza fondamento"

Intanto l'amministratore delegato Mike Manley ha subito scritto una lettera ai dipendenti, per assicurare loro che non non si faranno frenare da questa azione e dice:

"Manteniamo alto il nostro livello di prestazioni perché ha chiaramente preoccupato alcuni dei nostri concorrenti"

Poi ha ringraziato i lavoratori che ogni giorno continuano a fare il proprio dovere per mandare avanti una "azienda straordinaria". Marley ha anche scritto: