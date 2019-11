Le Sardine ora hanno il loro manifesto. Intanto a Sorrento ecco i "fravagli"

Di Redazione Blogo.it giovedì 21 novembre 2019

Nei prossimi giorni previsti eventi in tutta Italia.

Sulla pagina Facebook ufficiale del movimento delle Sardine è stato pubblicato una sorta di manifesto che ne raccoglie il pensiero, le aspirazioni, il credo. Intanto la dimensioni del fenomeno si stanno allargando sempre di più e nei prossimi giorni sono previsti numerosi eventi ufficiali.

Il primo è stato proprio oggi a Sorrento, ad appena 800 metri da dove si trovava Matteo Salvini. Le sardine di Sorrento si chiamano "fravagli", il termine napoletano usato per i pesciolini, e con gli slogan ripresi dalle manifestazioni di Bologna e Modena e ovviamente adattati al caso, ossia #SorrentoNonAbbocca e #SorrentoNonSiLega, oggi in Piazza hanno ricordato che la Lega e Salvini fino a poco fa non perdevano occasione per offendere i meridionali. Gli altri eventi ufficiali sono previsti domani a Palermo, il 23 novembre a Reggio Emilia e Perugia, il 24 a Rimini, il 25 a Parma, il 30 a Firenze, Napoli e Ferrara e il 1° dicembre a Milano.

Intanto nel messaggio di benvenuto sulla pagina delle Sardine si legge:

"Benvenuti in mare aperto.

Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita.

Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L’avete tesa troppo, e si è spezzata. Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi e i nostri concittadini: avete unito verità e menzogne, rappresentando il loro mondo nel modo che più vi faceva comodo. Avete approfittato della nostra buona fede, delle nostre paure e difficoltà per rapire la nostra attenzione. Avete scelto di affogare i vostri contenuti politici sotto un oceano di comunicazione vuota. Di quei contenuti non è rimasto più nulla"

Poi prosegue:

"Per troppo tempo vi abbiamo lasciato fare.

Per troppo tempo avete ridicolizzato argomenti serissimi per proteggervi buttando tutto in caciara.

Per troppo tempo avete spinto i vostri più fedeli seguaci a insultare e distruggere la vita delle persone sulla rete.

Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero, perché eravamo stupiti, storditi, inorriditi da quanto in basso poteste arrivare"

Ed ecco che viene fatto riferimento al risveglio che c'è stato con la prima manifestazione in piazza a Bologna:

"Adesso ci avete risvegliato. E siete gli unici a dover avere paura. Siamo scesi in una piazza, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo contati. È stata energia pura. Lo sapete cosa abbiamo capito? Che basta guardarsi attorno per scoprire che siamo tanti, e molto più forti di voi"

Prosegue con una sorta di identikit delle Sardine:

"Siamo un popolo di persone normali, di tutte le età: amiamo le nostre case e le nostre famiglie, cerchiamo di impegnarci nel nostro lavoro, nel volontariato, nello sport, nel tempo libero. Mettiamo passione nell’aiutare gli altri, quando e come possiamo. Amiamo le cose divertenti, la bellezza, la non violenza (verbale e fisica), la creatività, l’ascolto"

E infine viene specificato che non c'è un rifiuto della politica, ma solo la richiesta di una politica più seria: