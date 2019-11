M5S, Luigi Di Maio: "Lo ammetto, siamo in difficoltà"

Di redazione Blogo.it giovedì 21 novembre 2019

Luigi Di Maio ammette che il Movimento 5 Stelle si trova in difficoltà: "Abbiamo bisogno di un po' di tempo per rigenerare obiettivi, organizzazione e identità".

Il Movimento 5 Stelle non se la sta affatto passando bene. L'esperienza al governo con la Lega di Matteo Salvini si è rivelata disastrosa sul fronte dei consensi e l'accordo col Partito Democratico per il nuovo esecutivo sembra vicino a dare il colpo di grazia al MoVimento che per qualche mese è stato il primo partito in Italia.

Sembra essersene finalmente reso conto anche il capo politico Luigi Di Maio, che fino a poche settimane fa era pronto a rivoluzionare il MoVimento, senza forse capire bene in fondo come fare. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau sulla partecipazione di M5S alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna, Di Maio ammette candidamente che "il Movimento è in un momento difficoltà. Lo ammetto prima di tutto io. C'è bisogno di mettere a posto alcune cose".

E lo dimostra anche il fatto di aver deciso di interpellare i sostenitori del MoVimento per fare qualcosa per cui i politici pentastellati sono stati votati: fare politica in Italia. Se si dubita dei consensi per correre alle varie elezioni regionali - il recente flop in Umbria brucia ancora - forse davvero è giunto il momento di fare delle riflessioni profonde:

Abbiamo bisogno di un po' di tempo, come Movimento, per rigenerare obiettivi, organizzazione e identità, ma se ci sono elezioni ogni due mesi, questo è impossibile. Allora, se vogliamo fare degli Stati generali, ma veri e che diano uno shock positivo, abbiamo bisogno di un po' di tempo. Il team del futuro si insedia il 15 dicembre, da allora sarà impegnato a organizzare gli Stati generali.

A fare eco a Luigi Di Maio è stato il Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, che via Facebook ha scritto:

Oggi dobbiamo dimostrare lo stesso coraggio di allora: fermiamoci a riflettere su come migliorare il Movimento, anche alla luce dei risultati elettorali che non ci hanno premiato a livello locale, e su come rilanciare con nuove idee la nostra visione dell’Italia per i prossimi 10 o 20 anni.