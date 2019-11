M5S, trionfo dei NO su Rousseau: saranno presentate le liste regionali

Di redazione Blogo.it giovedì 21 novembre 2019

Col 70,6% di NO, gli iscritti alla piattaforma Rousseau si sono espressi: il Movimento 5 Stelle dovrà presentare le liste per le elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna.

Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: il Movimento 5 Stelle dovrà presentare le liste regionali per l'Emilia Romagna e la Calabria. Col 70,6% dei NO, che per come era posto il quesito equivale ad un sì alle liste regionali, 2/3 dei sostenitori di M5S hanno dato l'indicazione che Luigi Di Maio e gli altri vertici stavano cercando.

A votare a favore delle liste regionali sono stati 19.248 iscritti a Rousseau su un totale di 125.018 aventi diritto, mentre a votare contro sono stati 8.025 iscritti (29,4%). Un'affluenza piuttosto bassa per la piattaforma online di M5S, che lo scorso maggio sul voto per confermare Di Maio come capo politico aveva fatto totalizzare 56.127 voti.

A questo punto Luigi Di Maio, che nelle ultime ore era apparso poco propenso a dover mettere in gioco M5S anche per le prossime due tornate elettorali regionali, dovrà muoversi per presentare le liste, come chiesto dai sostenitori pentastellati.

Le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria si terranno il 26 gennaio 2020.