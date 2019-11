Elezioni Emilia-Romagna, sondaggio: 3 scenari. PD a rischio sconfitta con candidato 5 Stelle?

Di re.mar. venerdì 22 novembre 2019

"Curre curre guagliò" scrive in prima pagina il Manifesto di oggi: Luigi Di Maio sempre più uomo solo al comando del M5s



Curre curre guagliò è la foto-notizia in prima pagina de Il Manifesto di oggi che riprende il titolo di una famosa canzone dei 99 Posse. Il guaglione è Luigi Di Maio, sempre più uomo solo al comando dei 5 Stelle.

Il giorno dopo che su Rousseau 27mila iscritti alla piattaforma hanno sconfessato la linea del capo politico, obbligandolo a correre per elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, che si terranno il 26 gennaio 2020, appare evidente che l’ex vice premier è diventato più una zavorra che una risorsa per il Movimento, messo in discussione dai vertici come dalla base.

Ma la discesa in campo forzosa del M5S in Emilia Romagna avvantaggerà il Pd e il suo candidato governatore Stefano Bonaccini contro la leghista Lucia Borgonzoni o sarà il contrario? A Di Maio chiaramente non sfugge che se il candidato dem perdesse la sfida, il Conte 2 dovrà fare le valigie e tornare al voto in questa fase per i 5S sarebbe con ogni probabilità un vero suicidio politico.

Sondaggi voto regionale Emilia-Romagna

Secondo un sondaggio eseguito dall'Istituto Noto per Porta a Porta, prima però della consultazione su Rousseau sulla partecipazione alle regionali, i due candidati sarebbero quasi alla pari con Bonaccini che avrebbe il 45% e Borgonzoni il 44%, mentre un candidato autonomo del M5S non andrebbe oltre all’8%.

Senza i 5 Stelle, sempre secondo la rilevazione precedente al voto su Rousseau, Bonaccini otterrebbe il 49% e Borgonzoni il 46%. Nella terza ipotesi presa in esame dal sondaggio, M5S a sostegno di Bonaccini, questi prenderebbe il 52% dei voti contro il 46% della candidata del centrodestra unito. Di Maio ha comunque già escluso con forza quest’ultima ipotesi.

Ma in politica, si sa, le cose possono cambiare alla velocità della luce, a maggior ragione se si tratta della propria sopravvivenza e/o di quella del proprio partito.