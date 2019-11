Elezioni Regionali in Calabria: il M5S sceglie il docente Francesco Aiello

Di redazione Blogo.it venerdì 22 novembre 2019

Ma il Prof per ora si è preso qualche giorno di riflessione.

Il MoVimento 5 Stelle ha scelto, ma non ancora ufficializzato, il nome da presentare come candidato alla presidenza della Regione Calabria: è l'economista e docente universitario Francesco Aiello, professore di politica economica all'Università della Calabria nonché fondatore di Open Calabria. Il diretto interessato, però, non ha ancora sciolto la riserva e si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno questo che più che un onore sembra un grosso onere.

Il M5S, infatti, ha perso tutte le elezioni regionali e alle prossime in Calabria ed Emilia-Romagna arriva profondamente diviso. Sta attraversando un periodo di contrapposizioni tra i capo politico designato, Luigi Di Maio, e numerosi membri della "vecchia guardia" pentastellata.

Una prima importante reazione alla scelta ricaduta su Aiello è quella della deputata del M5S Dalila Nesci, che si era candidata a guidare il M5S alle elezioni regionali calabresi. Su Facebook oggi ha scritto:

"Se ci fossero sedi ufficiali, collegiali e democratiche in cui confrontarsi nel M5S, le agenzie stampa non sarebbero l’unico strumento per esporre le proprie posizioni politiche. Sono molto felice che il voto di ieri abbia decretato senza appello - nonostante la volontà evidentemente contraria della dirigenza - che sia necessario presentare la lista in Calabria"

Poi ha fatto il nome di Aiello:

"A maggioranza i colleghi parlamentari calabresi hanno proposto come candidato a Presidente il docente universitario Francesco Aiello figura rispettabile e che non ho alcuna intenzione di denigrare o indebolire.

Anzi gli faccio gli auguri ed un in bocca al lupo! Io ho espresso una linea politica differente, precisa che merita altrettanto rispetto, visto che parte da lontano e per motivi ben precisi che il voto di ieri ha ben palesato"

Infine ha commentato: