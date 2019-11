Gaffe social di Giorgia Meloni: "Dove sono i grillini? Assenteisti!". M5S: "Se vuoi lavorare siamo al quarto piano"

I politici che tante volte accusano i media di diffondere fake news, in realtà, sempre più spesso, sono i primi a veicolare informazioni false. Lo ha fatto per esempio Giorgia Meloni, che ieri ha pubblicato un selfie scattato in Transatlantico e ha scritto:

"Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti!

Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d'Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla manovra presentati da Fratelli d'Italia"

Peccato, però, che ieri non ci fossero sedute in Parlamento e che dunque non aveva senso stare in Transatlantico. C'erano, invece, le sedute delle commissioni, al quarto piano. E infatti il deputato pentastellato Paolo Giuliodori le ha risposto:

"Se vuoi lavorare ci trovi al quarto piano di Montecitorio nelle varie commissioni"

La presidente di Fratelli d'Italia è così diventata oggetto di scherno da parte degli utenti che sono accorsi per sottolineare il fatto che, semmai, quella distratta e che non conosce neanche l'ordine del giorno del suo stesso lavoro è proprio lei...