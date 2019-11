Zingaretti: "Rispettiamo il travaglio del M5S. PD pilastro del campo democratico e civico"

Di redazione Blogo.it venerdì 22 novembre 2019

Il Segretario Dem interviene sul momento di crisi degli alleati di governo.

Il Segretario del PD Nicola Zingaretti oggi è intervenuto con un post su Facebook per parlare del momento che sta vivendo il MoVimento 5 Stelle che ieri ha deciso, attraverso il voto sulla piattaforma Rousseau, di presentarsi alle elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, nonostante l'intenzione dei dirigenti e in particolare di Luigi Di Maio fosse chiaramente quella di evitare queste corse elettorali, soprattutto alla luce dei pessimi risultati ottenuti in tutte le altre regioni.

Zingaretti oggi ha scritto, proprio come lo vedete qui sotto e dunque con la prima riga in Caps:

"RISPETTIAMO IL TRAVAGLIO DEL M5S, IL PD È IL PILASTRO DEL CAMPO DEMOCRATICO E CIVICO

Il processo politico italiano va verso una netta bipolarizzazione. È chiaro che nel futuro il confronto e la competizione saranno sempre di più tra un campo democratico, civico e progressista, di cui il Pd è il principale pilastro, e la nuova destra sovranista. A partire dalle prossime elezioni regionali il Partito Democratico sarà presente e pronto ad affrontare le sfide. Il travaglio, che rispettiamo, e le difficoltà del Movimento 5 Stelle hanno origine nell’accelerazione di questo scenario e accentuano una crisi di sistema che va rapidamente affrontata con gli strumenti della democrazia. Anche con una nuova legge elettorale"

E a proposito della legge elettorale, Zingaretti ha precisato quali sono le intenzioni del PD e ha richiamato l'attenzione sulla proposta fatta dal leghista Giancarlo Giorgetti: