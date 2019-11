Conte: "Il M5S è in una fase di transizione, diamogli il tempo di completarla"

Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato interpellato dai giornalisti sul momento del MoVimento 5 Stelle e sulle prossime elezioni regionali. A margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di Polizia a Roma il Presidente del Consiglio ha detto alla stampa:

"Io lo avevo già detto qualche giorno fa, il MoVimento 5 Stelle in questo momento è in una fase di transizione , il leader Luigi Di Maio aveva annunciato che il MoVimento aveva bisogno di un processo di ristrutturazione, rinnovamento interno. Adesso lo ha concretamente ufficializzato l'altro giorno, è chiaro che in questa fase di transizione che il MoVimento sta passando dobbiamo dare un attimo di tempo per passarla"

Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali, Conte ha risposto:

"Da quando sono premier non riesco a ricordare quante votazioni regionali ci sono state. Non è che ogni voto regionale è un referendum sul governo, poi nessuno vuole trascurare come alcuni passaggi possano essere di rilievo. Però dire che quando si vota a livello regionale si vota per il governo secondo me è profondamente sbagliato"