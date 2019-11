Naufragio vicino Lampedusa: salvati 149 migranti. Forse 20 dispersi

Di Redazione Blogo.it sabato 23 novembre 2019

È successo a un miglior dalla costa, tra la spiaggia dell'Isola dei Conigli e Cala Galera.

C'è stato un naufragio oggi a circa un miglio dalla costa di Lampedusa, tra la spiaggia dell'Isola dei Conigli e Cala Galera. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza sono riuscite a trarre in salvo 143 migranti, ma ci sarebbero dei dispersi. Due uomini, infatti, uno libico e l'altro eritreo, appena messi salvo sul molo di Lampedusa si sono disperati perché non trovavano le loro mogli, possibile dunque che le due donne siano disperse. Ma secondo il racconto dei sopravvissuti a bordo erano 169, quindi i dispersi sarebbero una ventina.

La Guardia Costiera italiana ha riferito che non sono stati avvistati corpi senza vita in acqua nel luogo in cui è avvenuto il naufragio. Tutte le persone salvate per ora sono state portate al porto di Lampedusa.