Ilaria Cucchi minacciata sui social da sedicente leghista: "Salvini cosa ne pensa?"

Di Redazione Blogo.it sabato 23 novembre 2019

"Non posso fare altro che denunciare ma mi rendo conto che di fronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela".

Su una pagina Facebook di un sedicente leghista, con soli 28 amici e nessuna foto o contenuto personale, è stata pubblicata una sorta di minaccia ai danni di Ilaria Cucchi. Condividendo una notizia relativa alla sorella di Stefano Cucchi, un utente dal profilo evidentemente fake, scrive:

"A sta str0nza qualcuno metterà una palla in testa prima o poi, a prescindere da quest'ultima str0nzata"

Il nome è Valerio Melchila, ma quasi certamente falso, mentre come foto profilo viene usata una dell'attore Christopher Lambert nei panni di Highlander.

Ilaria Cucchi ha ricondiviso il contenuto, ma solo come screenshot, e ha commentato:

"Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore.

Non posso far altro che denunciare ma mi rendo conto che difronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela"

Tuttavia da parte di Matteo Salvini non è arrivata alcuna reazione, se non una frase durante la diretta Facebook di oggi in cui sembra alludere al caso Cucchi:

"La droga fa male sempre e comunque, spero di non essere denunciato se il sabato pomeriggio denuncio che la droga fa male, sempre e comunque"

Ricordiamo che Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini, proprio perché continua a parlare di Stefano Cucchi come di un drogato e non come di un uomo che è stato ingiustamente ucciso di botte in carcere dai carabinieri, come i giudici hanno ormai riconosciuto.