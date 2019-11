Emilia Romagna, sondaggio SWG: centrodestra avanti

Di Redazione Blogo.it domenica 24 novembre 2019

Secondo un sondaggio effettuato dall'istituto di ricerca SWG, il centrodestra sarebbe nettamente in vantaggio nella corsa alle elezioni regionali in Emilia Romagna in programma il prossimo 26 gennaio, questo a prescindere da un'eventuale alleanza tra centrosinistra e M5S, che comunque al momento non è all'ordine del giorno.

La coalizione di centrodestra sarebbe avanti di 8,5 punti (48,5% contro 40%) su quella di centrosinistra nello scenario nel quale il Movimento 5 Stelle dovesse correre da solo. In caso di alleanza, invece, la coalizione centrosinistra-M5S raccoglierebbe il 45% contro il 50,5% del centrodestra.

In entrambi gli scenari sarebbe comunque la Lega il primo partito; avrebbe il 32% con Pd e 5 Stelle divisi ed il 33,5% in caso di apparentamento tra le attuali forze al governo del Paese. Il Pd invece si fermerebbe al 27% da solo o al 29% in caso di alleanza con il M5S.

La situazione cambia decisamente prendendo in considerazione il gradimento nei confronti dei due candidati governatori. Il dem Bonaccini è dato tra il 41 ed il 45% e la Borgonzoni tra il 43 ed il 47%. Questo scenario dimostra come si tratti ancora di una partita aperta; è chiaro che il governatore uscente abbia un certo appeal anche nei confronti dell'elettorato del centrodestra, che evidentemente hanno apprezzato il suo lavoro.