Boschi: "Italia Viva saprà coinvolgere anche chi viene da Forza Italia e M5S"

Di Redazione Blogo.it domenica 24 novembre 2019

Boschi: "La nostra cornice valoriale è chiara, ma siamo capaci di coinvolgere persone che vengono da esperienze politiche in partiti diversi"



Maria Elena Boschi è convinta che la forza di attrazione di Italia Viva sarà capace di fare breccia a destra, a manca e al centro, da Forza Italia fino al Movimento 5 Stelle. L’Opa da parte del partito di Matteo Renzi su avversari e alleati di governo, l’ex ministro per le Riforme e i rapporti col Parlamento la lancia in un capitolo del libro di Mattia Mor "L'Italia è Viva!" che è il primo fulmineo saggio politico sul nuovo partito fondato dal senatore fiorentino.

"La nostra cornice valoriale è chiara, ma siamo capaci di coinvolgere persone che vengono da esperienze politiche in partiti diversi, dal M5S a Forza Italia, perché per noi conta soprattutto l’orizzonte condiviso a cui tendiamo, insieme" scrive Maria Boschi nel capitolo del libro intitolato "Fattore Donna".

"Sono convinta che Italia Viva rispecchierà sempre il suo nome, come forza politica capace di mantenere sempre uno sguardo aperto, curioso, uno spirito riformista che guarda con fiducia al futuro" aggiunge la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati.

Renzi, che negli ultimi giorni è tornato ad assicurare la sua fedeltà al Conte bis, pur rivendicando il diritto di critica, oggi approfittando del maltempo che ha flagellato buona parte dell’Italia ha suonato nuovamente la carica al governo: "Ancora maltempo, ancora crolli. Ora la priorità è aiutare chi vive nelle aree a rischio. Ma poi il Governo deve ripristinare subito l'Unità di missione sul dissesto. E per sbloccare i cantieri servono i commissari, non le chiacchiere. I soldi ci sono, spendiamoli #ItaliaShock" ha twittato il leader di Italia Viva secondo cui nei cassetti ci sono 120 miliardi da sbloccare per gli investimenti.