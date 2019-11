Maltempo, Conte: "Stanziati 11 mld per il dissesto idrogeologico"

Di Redazione Blogo.it lunedì 25 novembre 2019

Il Premier Conte è tornato a parlare del tema della prevenzione per affrontare il dissesto idrogeologico

L'Italia, da nord a sud, è in ginocchio a causa del maltempo. Oltre a quelli esondati, sono molti i fiumi, i torrenti e i laghi che hanno raggiunto i livelli di guardia. Il tema del dissesto idrogeologico è centrale nel dibattito politico ormai da diversi anni, ma troppo poco è stato fatto in termini di prevenzione. Le continue emergenze, oltre a creare disagi e sofferenze, iniziano a rappresentare un costo importante nel bilancio dello Stato, motivo per il quale sarebbe il caso di iniziare a lavorare seriamente sulla prevenzione, facendo quegli investimenti che poi farebbero anche bene al Pil.

Oggi Giuseppe Conte ha visitato lo stabilimento Fca di Melfi, ma ha parlato anche della situazione d'emergenza legata al maltempo. Il Premier ha ricordato che si tratta di un problema di lunga data ed anche le sue iniziative personali in tal senso: "Che ci sia un problema di dissesto idrogeologico, non ce ne possiamo accorgere solo oggi. Già a fine del 2018, ho cercato di spingere per adottare il Piano proteggi Italia. Un piano organico sia sulla prevenzione che per la gestione delle emergenza ma non risolve comunque i problemi".

Il Premier ha inoltre ricordato gli stanziamenti previsti per affrontare il problema, che però per il momento sono perlopiù fermi: "Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale, ora però dobbiamo spendere questi soldi quindi dobbiamo assolutamente accelerare con tutte le opere e i cantieri che ci consentano di contrastare il dissesto idrogeologico".

Conte ha inoltre assicurato di essere al lavoro per fronteggiare l'emergenza attuale, che richiederà appunto fondi e mezzi: "Siamo in contatto con il ministro De Micheli che è in Liguria, stiamo dando attenzione a tutte le situazioni: dal Piemonte alla Liguria, la Campania e la Calabria, ci sono problemi dappertutto. La macchina soccorsi sta funzionando. Siamo in contatto con il capo della Protezione Civile Borrelli".