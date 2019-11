Conte: "Le sardine? Un movimento stimolante, li incontrerei volentieri"

Il Premier Giuseppe Conte oggi pomeriggio è stato ospite dell'agenzia di stampa Adnkronos per una lunga intervista live. Tra i tantissimi argomenti toccati, c'è anche quello del movimento delle Sardine, di cui aveva parlato anche in altre interviste negli ultimi giorni. Oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri ci ha prima scherzato un po' su, dicendo "le mangio perché sono un pesce azzurro", poi, più seriamente, ha detto:

E quando gli è stato chiesto se le incontrerebbe, ha risposto:

"Volentieri, ci mancherebbe. Trovo molto stimolante un confronto con loro . Ma non vogliono nessun cappello politico, per cui da parte mia non mi affretto a chiedere l'incontro. Loro sono liberi, spontanei. Questa voglia di partecipazione dimostra che la nostra democrazia è sana"

Poi ha parlato anche del MoVimento 5 Stelle, ribadendo quanto continua a dire da giorni:

Quando gli è stato chiesto se il M5S si stia comportando come un partito di opposizione, Conte ha risposto:

"Questo non lo posso sentire. Il Movimento è in maggioranza dal giugno 2018, definirlo partito di opposizione mi sembra ingeneroso"

Poi su Grillo:

Conte ha poi detto di fidarsi sia di Di Maio, sia di Renzi e su quest'ultimo ha specificato:

"Italia Viva è una componente essenziale di questo governo. Mi fido di tutte le forze. Se non mi fidassi, non potrei andare avanti. Lavoriamo per progetti di ampio e lungo respiro... Se non mi fidassi di qualche componente del governo non perderei il tempo per progettare riforme che richiedono"