Migranti, Fico: "Un Paese civile salva tutte le vite umane in pericolo"

Di redazione Blogo.it martedì 26 novembre 2019

Il Presidente della Camera Roberto Fico elogia chi soccorre i migranti nel Mediterraneo: "L'Europa deve alzare la testa, riscoprire la propria forza e la propria umanità".

Il Presidente della Camera Roberto Fico, sempre più lontano dalle posizioni più recenti del Movimento 5 Stelle, virato un po' più verso destra dopo l'esperienza al governo con la Lega di Matteo Salvini, è tornato a parlare di un tema a lui molto caro: i migranti e il salvataggio delle vite in mare.

Dopo gli sbarchi in Italia delle ultime ore e i salvataggi in mare che sono quasi all'ordine del giorno, Fico ha condiviso su Facebook le drammatiche immagini di un salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana, sottolineando che "il compito di un Paese civile è quello di salvare tutte le vite umane in pericolo. Ogni volta che questo non avviene è un terribile dolore, e un grande fallimento".

Negli ultimi secondi del drammatico video è una bambina a venir tratta in salvo e il Presidente della Camera ha voluto proprio elogiare il coraggio di chi si spende per salvare vite in mare:

Questa bambina è stata salvata dalla Guardia Costiera, strappata dalle onde con coraggio dai nostri uomini che ringrazio. Come ringrazio il medico che l'ha curata a bordo della motovedetta.

Poi il monito, che forse farà poco piacere al leader di M5S Luigi Di Maio. Di fronte a queste tragedia, il cordoglio non è sufficiente:

Serve l'impegno a salvare vite, unito a un lavoro serio sui corridoi umanitari perché chi ha diritto di protezione non deve rischiare la vita per venire in Europa. E l'Europa deve alzare la testa, riscoprire la propria forza e la propria umanità. Combattiamo paura e razzismo restando umani, sempre.