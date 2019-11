Indagato Marco Carrai, ex membro Cda Open e amico personale di Renzi. Nervi tesi nella maggioranza

Di Redazione Blogo.it mercoledì 27 novembre 2019

Marco Carrai indagato nell’inchiesta Open dice di aver "fiducia che la magistratura chiarirà presto la mia posizione"



L’imprenditore Marco Carrai, ex componente del Cda di Open, la fondazione che finanziava alcuni progetti di Matteo Renzi, Leopolda in primis, risulta indagato nell’inchiesta coordinata dalla procura di Firenze su presunti finanziamenti illeciti ai partiti secondo quanto riferiscono fonti di stampa.

In base alle accuse dei magistrati fiorentini, la fondazione Open avrebbe agito come articolazione di partito politico. Dopo le perquisizioni della Guardia di finanza nei confronti dei finanziatori della fondazione, Renzi ha fatto notare che a indagare sono gli stessi pm che inquisirono i suoi genitori parlando di massacro a mezzo stampa.

L’ex premier ha messo in guardia dai processi e dagli attacchi mediatici a lui e al suo nuovo partito Italia Viva: argomenti da giustizia a orologeria, anche se Renzi non ha usato questo termine, che sembrano ciclicamente tornare nella politica italiana.

Renzi: "Chi decide cos’è un partito?"

Renzi stamattina è tornato ad attaccare i magistrati sui suoi profili social: “Chi decide oggi cos'è un partito? La politica o la magistratura? Su questo si gioca una sfida decisiva per la democrazia. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli dell’art. 49 della Costituzione o quelli decisi da giudici".

Secondo il senatore "2 giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo. Indagando per finanziamento illecito ai partiti. Ma è tutto tracciato, trasparenza totale".

Carrai: "Mai commesso reati"

Carrai, amico personale di Renzi, ha diffuso una nota in cui spiega di aver "fiducia che la magistratura chiarirà presto" la sua posizione aggiungendo di "non aver commesso reati e di aver sempre svolto" i suoi compiti "rispettando la legge".

L’inchiesta su Open intanto fa salire la temperatura nella maggioranza, già abbastanza alta per le vicende ex Ilva, Alitalia e, da ultimo, per lo scontro sulla prescrizione.