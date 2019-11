Zingaretti: Paese fermo e fragile, ecco il nostro piano "Italia semplice" per ripartire

Di Redazione Blogo.it mercoledì 27 novembre 2019

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lancia il suo piano per far ripartire un’Italia ferma, impaurita e fragile, con tre priorità

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lancia il suo piano per far ripartire l’Italia che è “ferma, impaurita e fragile”. Secondo Zingaretti bisogna semplificare con coraggio, serve un piano Italia semplice, che disboschi la selva normativa che stritola l’Italia, che acceleri procedure, che accorci e renda certi i tempi per la realizzazione delle opere, sia nell’ambito del privato che in quello pubblico”.

Zingaretti, dalle colonne del suo blog sull’Huffington Post, parla di: “Una poderosa azione di semplificazione” che “serve alle imprese, per dare loro slancio e per attrarre investimenti. L’incertezza e la vischiosità delle regole sono infatti uno dei maggiori freni alla crescita del Paese e il principale nemico per chi vuole fare impresa, dal piccolo commerciante alla grande azienda multinazionale. Serve un’Italia più semplice ai cittadini, schiacciatati e vessati da un’infinità di oneri, adempimenti e sempre soli, davanti a difficoltà di accesso alle informazioni e ai servizi pubblici spesso insormontabili. Serve più ordine ed efficacia alle istituzioni e alla pubblica amministrazione, dove esistono oggi innumerevoli sovrapposizioni e un’enorme incertezza su doveri e competenze. Il dramma dell’Italia fragile che in questi giorni abbiamo davanti agli occhi ci ripropone questa urgenza: impossibile costruire un Paese più sicuro, se non ci sono strumenti che garantiscano di realizzare le opere pubbliche e chiudere i cantieri in tempi umani”.

Le tre priorità del segretario dem

Sono tre le priorità indicate da Zingaretti: in primis “un grande investimento sulla qualità del personale amministrativo” da attuarsi con “un piano straordinario per assumere nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto territoriali, nuove figure tecniche e aprire le porte a una nuova generazione”. Secondariamente serve “una grande opera di disboscamento delle competenze tra i diversi livelli amministrativi, specie dopo l’interruzione di un percorso di riforme istituzionali rimasto incompiuto”.

La terza priorità è che “dobbiamo occuparci con coraggio di una riforma della Giustizia amministrativa, per evitare che la legittima domanda di tutela affoghi in un mare di ricorsi strumentali avanzati solo per rallentare o immobilizzare la realizzazione di opere pubbliche. Io penso che sia il momento di mettere il dito nella piaga, perché l’Italia ferma, impaurita e fragile è un problema anche per la credibilità della nostra democrazia” chiosa il segretario Pd.