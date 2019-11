UE, Commissione von der Leyen eletta con 461 sì

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 novembre 2019

Con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astenuti, la Commissione Ursula von der Leyen potrà iniziare il proprio mandato il 1° dicembre prossimo

Via libera dal Parlamento Europeo alla squadra scelta dalla nuova presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astenuti, la Commissione Ursula von der Leyen potrà iniziare il proprio mandato il 1° dicembre prossimo.

Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento UE, ha ribadito che la difesa dell'ambiente è in testa all'agenda della nuova Commissione UE e ha citato anche la città di Venezia e l'emergenza maltempo delle scorse settimane:

Prima l'Europa si muove e maggiori saranno i vantaggi per cittadini. Venezia sotto l'acqua è una questione vitale. Vediamo le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania. È successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo.

Il Green Deal Europeo servirà propri a questo: neutralità climatica dell'Europa entro il 2050. Il processo per raggiungere l'ambizioso obiettivo dovrà essere equo e inclusivo: "Noi ci candidiamo a essere un soggetto in grado di definire gli standard globali, ma è evidente che dobbiamo portare con noi il mondo intero a convergere sugli obiettivi. Serve una parità di condizioni nel mercato. Per questo i nostri accordi commerciali contengono una parte sulla sostenibilità ambientale".

L'Europa sotto la guida di von der Leyen punta a fare da forza motrice nelle relazioni internazionali: