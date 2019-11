Trump firma legge pro proteste a Hong Kong. E su Twitter si presenta come Rocky Balboa...

Di redazione Blogo.it giovedì 28 novembre 2019

Il fotomontaggio pubblicato senza commento.

La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, ossia la legge varata dal Congresso che sostiene le proteste per la democrazia in corso ormai da cinque mesi a Hong Kong. In una dichiarazione Trump ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong trovino una soluzione amichevole che porti pace e prosperità per tutti.

È una mossa che, ovviamente, indispettisce la Cina, che infatti ha replicato esprimendo un "forte rammarico" e minacciando di essere pronta a usare "decise contromisure". In una nota del ministero degli Esteri cinese, infatti, si legge:

"La natura di ciò è estremamente abominevole e nasconde assolutamente intenzioni minacciose. Avvisiamo gli Usa di non procedere ostinatamente sulla sua strada, altrimenti la Cina adotterà decise contromisure e gli Usa dovrà rispondere di tutte le relative conseguenze"

Ma a far discutere di più negli Usa in queste ore è una fatto molto più frivolo. Trump, infatti, ieri, mentre era impegnato a giocare a golf in Florida, nel suo club Mar-a-Lago, dove trascorre le vacanze per il Ringraziamento, ha twittato un fotomontaggio: la sua faccia sul corpo di Rocky Balboa. Non ha scritto alcun commento e da ieri in America tutti si chiedono che cosa volesse dire.

È per rispondere a chi sostiene che abbia dei problemi di salute? È indirizzata a qualcuno dei suoi nemici? Ovviamente tutto questo ha scatenato l'ironia degli utenti, che rispondo dicendo che in quella foto è rappresentato come Trump vede se stesso, ma la realtà è Trump in sovrappeso e con una mazza da golf.

C'è anche chi fa satira politica, ricordando che Rocky ha battuto la Russia, mentre Trump continua a concedergli vittorie...