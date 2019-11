Virginia Raggi pubblica il video di Salvini che parla da solo: "Basta chiacchiere su Roma"

Di redazione Blogo.it giovedì 28 novembre 2019

Il leader della Lega stava facendo una diretta Facebook.

Il video che vedete qui sopra è stato pubblicato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e ritrae Matteo Salvini mentre fa una diretta Facebook. L'effetto è abbastanza esilarante, perché si vede il leader della Lega parlare da solo mentre i passanti lo guardano straniti. Le immagini sono state riprese vicino al Campidoglio, probabilmente da qualche collaboratore della sindaca, che lo ha poi condiviso sui social e ha scritto:

"Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece... si ritrova a parlare da solo... #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma"

Tra Salvini e Raggi non è mai corso buon sangue, nemmeno quando il leghista governava con il M5S e chiamava i pentastellati "amici". In realtà Salvini non ha mai nascosto di ambire a mettere uno dei suoi fedelissimi alla guida della Capitale. Questa è la diretta che Salvini stava facendo in quel momento: