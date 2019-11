Di Battista: "Renzi chiarisca se ha preso soldi per conferenze e consulenze"

Da oltre due mesi Alessandro Di Battista non parlava pubblicamente di politica. Lo ha fatto oggi con il Fatto Quotidiano e ha attaccato Matteo Renzi, definendolo "uno che esiste solo nelle pagine dei giornali, non nel Paese" e dicendo:

"Se ha ricevuto soldi per conferenze o consulenze, cosa che non sarebbe legale se ci fosse la legge sul conflitto di interessi"

Di Battista ha anche sottolineato l'urgenza della legge sul conflitto di interessi e poi ha spiegato la sua affermazione sulle consulenze:

"In una delle ultime interviste pubbliche, da Fabio Fazio, dissi che la corruzione non è più quella delle bustarelle ma si fa con le consulenze e l’unico modo per smascherarla è appunto una seria legge sul conflitto di interessi. Prima la politica era più forte delle lobby, poi le lobby hanno prevalso e ora i politici si trasformano direttamente in lobbisti"