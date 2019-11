Berlusconi: "Noi al governo con la Lega per evitare isolamento Ue". Salvini: "Non abbiamo bisogno di garanti"

Di re.mar. venerdì 29 novembre 2019

Silvio Berlusconi contro il governo delle "quattro sinistre" rilancia l’alleanza di centrodestra che saprà evitare, dice, l’isolamento del Paese in Europa. Con quei convinti europeisti della Lega e di Fratelli d’Italia del resto ci sono tutte le carte in tavola perché gli azzurri assumano quel ruolo in un ipotetico governo di centrodestra.

"Il governo delle quattro sinistre a breve entrerà in crisi, per ragioni politiche e per l'assoluta incapacità di gestire i problemi del Paese" spiega il Cav intervistato dal Corriere della Sera. Gli esponenti di Forza Italia "in quanto membri autorevoli del Ppe" avranno "una funzione fondamentale per evitare l'isolamento del nostro Paese".

Berlusconi assicura insomma che se la Lega vincesse le prossime elezioni politiche, Forza Italia sarà la garanzia conto l'isolamento internazionale del Paese.

"La nostra prospettiva chiarissima è nel centrodestra, rigorosamente alternativa a ogni tipo di sinistra e distinta dai nostri amici e alleati della destra. Noi siamo i soli rappresentanti delle grandi trazioni politiche dell'Occidente: la tradizione liberale, la tradizione cristiana e la tradizione garantista".

Secondo il leader di Forza Italia: "Se il governo cadesse, l'unica strada sarebbero le urne. Non credo che Giorgetti intendesse proporre altre soluzioni o prefigurare maggioranze diverse. In ogni caso noi siamo radicalmente alternativi alle sinistre: da quella di Renzi, da quella di Di Maio e da quella di Zingaretti".

Il riferimento è al tavolo bipartisan che è stato proposto dal leghista Giancarlo Giorgetti per affrontare le questioni più importanti per il Paese. Il leader della Lega Matteo Salvini invece non ha preso tanto bene la messa sotto tutela del Carroccio da parte dell’ex premier: "Ringrazio Berlusconi per la premura ma la Lega non ha bisogno di garanti, ci garantiamo da soli. L'Europa dalla Lega non ha nulla da temere".