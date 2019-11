Mes, M5S: "Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo" | Salvini: "Sovranità a rischio"

Di re.mar. sabato 30 novembre 2019

M5s: oggi leggiamo di ricostruzioni false, Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo. Salvini: Mes è rischio enorme



È di qualche giorno fa l’attacco ai media sul Blog delle Stelle. Oggi il MoVimento si vede costretto a smentire nuove ricostruzioni giornalistiche che sarebbero infondate: "Anche oggi sui giornali leggiamo alcuni retroscena caratterizzati da ricostruzioni false, in quanto Luigi Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero riconducibile al capo politico del M5S".

Il comunicato, diffuso dallo staff di Luigi Di Maio, aggiunge che sul Mes, il fondo europeo Salva Stati, si sta lavorando "con spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza" per "apportare modifiche sostanziali".

Secondo la nota ufficiale diffusa dallo staff, Di Maio "come già ribadito in più occasioni pubblicamente, crede in questo esecutivo e nei progetti comuni al centro del dibattito politico". Sul Mes "il capo politico M5S sta lavorando insieme al gruppo parlamentare". Ieri era circolata anche l’ipotesi di un rinvio.

Intanto Matteo Salvini continua ad attaccare sul meccanismo del fondo europeo salva Stati che penalizzerebbe oltremisura l’Italia. Sul Mes il leader della Lega risponde "con le parole del governatore di Bankitalia: rappresenta un enorme rischio. Si rischia di usare soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche e io penso che i soldi degli italiani vadano usati per aiutare altri italiani".

Salvini si dice "proprio curioso di sentire cosa dirà il presidente del Consiglio che lunedì andrà in Parlamento" per spiegare "se ha svenduto i risparmi e la sovranità del Paese".