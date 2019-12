Marcello Dell'Utri torna ad essere un uomo libero

Marcello Dell'Utri, lo storico collaboratore di Silvio Berlusconi condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, torna ad essere un uomo libero.

Marcello Dell'Utri torna in libertà. O meglio, torna ad essere un uomo libero. L'ex senatore di Forza Italia, condannato a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ha terminato di scontare la pena inflitta e, da domani, potrà considerarsi un uomo libero.

Dell'Utri aveva già lasciato il carcere nel luglio 2018 per problemi di salute dopo esser stato detenuto prima a Parma e successivamente nel carcere romano di Rebibbia e ormai da mesi si trovava ai domiciliari.

L'ingresso in carcere di Dell'Utri, storico collaboratore di Silvio Berlusconi fin da gli anni 70, risale al 2014, dopo una sua breve fuga in Libano e l'estradizione in Italia arrivata nel maggio 2014.