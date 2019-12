Salvini attacca Conte ad Anversa: "Servo dei poteri forti dell'UE e nemico degli italiani"

Di redazione Blogo.it lunedì 2 dicembre 2019

Matteo Salvini vola ad Anversa per partecipare ad un evento organizzato dal partito di estrema destra Vlaams Belang e attacca ancora il premier Conte.

Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad attaccare il premier Giuseppe Conte. Dopo il suo intervento in Senato, l'ex Ministro dell'Interno è volato in serata ad Anversa, nel Belgio settentrionale, per intervenire ad un evento organizzato dal Vlaams Belang, il partito di estrema destra che rivendica l'indipendenza delle Fiandre.

Lì, accolto dai presenti che condividono molti dei suoi ideali, Salvini si è subito affrettato a precisare che in quella sala non c'erano né nazisti né razzisti, ma solo persone orgogliose della propria nazionalità:

Stasera qui dentro non ci sono nazisti o razzisti, ma fiamminghi orgogliosi di essere fiamminghi e italiani orgogliosi di essere italiani. Ci sono anche amici in altre famiglie politiche, per il momento. Io spero che, se non è oggi è domani, chi la pensa come noi sul futuro dell'Europa si unisca alle nostre battaglie: penso agli amici ungheresi e agli amici polacchi, a tutti coloro che si oppongono al pensiero unico dell'Europa.

E sempre lì è tornato all'attacco di Conte:

È stata una giornata impegnativa in Italia, perché abbiamo un presidente del Consiglio servo dei poteri forti dell'Europa e nemico degli italiani.

