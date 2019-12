Unicredit annuncia 8000 esuberi, la maggior parte in Italia

Di Redazione Blogo.it martedì 3 dicembre 2019

Unicredit: grazie al piano di esuberi la banca stima di realizzare un utile di cinque miliardi di euro nel 2023

Unicredit taglia personale e filiali. Il gruppo bancario, uno dei due più grandi in Italia, ridurrà la forza lavoro di quasi ottomila unità in un triennio, secondo il piano 2020-2023, con relativa chiusura di circa 500 sportelli per razionalizzare il lavoro nelle filiali.

Il personale sarà ridotto del 21% in Italia, Austria e Germania, paesi che perderanno il 25% degli sportelli.

Gli esuberi maggiori sono previsti proprio in Italia. Su 1,4 miliardi di costi di integrazione stimati per la gestione delle uscite obbligate dal lavoro, 1,1 miliardi, cioè il 78% del totale, riguarderanno il Belpaese, Solo 0,3 miliardi invece riguardano Austria e Germania.

Unicredit distribuirà agli azionisti otto miliardi di euro, di cui sei miliardi di dividendi in contanti e due da riacquisto di azioni proprie. Per il 2019 è previsto l’aumento al 40% della distribuzione di capitale decisa dal precedente piano (10% con buy-back e il 30% con dividendi).

Unicredit con queste misure stima di realizzare un utile di cinque miliardi di euro nel 2023, per una crescita aggregata dell'utile per azione del 12%.