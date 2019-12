Di Muro e la proposta di nozze a Elisa? Tutta una messinscena. Nozze già fissate da mesi

Di redazione Blogo.it martedì 3 dicembre 2019

La chiesa e il ricevimento erano già stati prenotati a settembre e i due hanno anche fatto il corso prematrimoniale.

La tanto discussa proposta di matrimonio del deputato leghista Flavio Di Muro alla sua Elisa dai banchi del Parlamento, oltre a essere un gesto incredibilmente esibizionista e fuori luogo, a quanto pare, era anche una totale messinscena, una cialtronata.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Di Muro e la fidanzata Elisa avevano deciso di sposarsi già da tempo: lo scorso settembre è stata fissata la data per il 5 settembre 2020 nella cattedrale di Ventimiglia alta e in città già tutti sapevano che i due sarebbero presto convolati a nozze.

Ma non basta, perché Di Muro e la sua futura moglie hanno anche già frequentato il corso prematrimoniale. Pure il ristorante per il ricevimento è stato già scelto. Insomma, diventa sempre più incredibile la storia dell'"onorevole" che ha usato la Camera dei Deputati come se fosse il salotto di Barbara D'Urso per un plateale gesto di esibizionismo. Lui ora potrebbe diventare lo zimbello del Parlamento. Elisa fa ancora in tempo a cambiare idea se vuole...