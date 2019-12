Greta Thunberg è arrivata a Lisbona. Parteciperà alla Cop25 a Madrid

Era partita dagli Stati Uniti il 13 novembre.

Greta Thunberg ha compiuto un'altra volta la traversata atlantica a bordo di una imbarcazione a zero emissioni. La 16enne simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici era andata negli Stati Uniti a bordo della barca a vela di Pierre Casiraghi per poter partecipare al vertice del clima a New York, alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'Onu. Avrebbe poi dovuto partecipare alla Cop25 in programma in Cile, ma, poiché il Paese sudamericano ha rinunciato a ospitare l'evento a causa delle proteste interne, la Convention è stata spostata a Madrid e dunque Greta è dovuta ripartire prima del tempo. Il viaggio di ritorno Greta lo ha compito con un'altra imbarcazione a emissioni zero, il catamarano Le Vagabonde degli youtuber australiani Riley Whitelum e Alayna Carausu, che le hanno dato un passaggio sapendo che la giovane svedese non viaggia in aereo perché è un mezzo di trasporto troppo inquinante. È partita il 13 novembre da Salt Ponds a Hampton, in Virginia.

Oggi, verso l'ora di pranzo, Greta è arrivata a Lisbona, dove è stata accolta in grande stile dal sindaco e da alcuni ragazzi suoi coetanei e come lei impegnati nella lotta contro i cambiamenti climatici. Greta ha tenuto un breve discorso dicendo di essere onorata di trovarsi nella meravigliosa città portoghese, ha ringraziato tutti per l'accoglienza, ha detto che il viaggio è stato lungo, che ha vissuto in uno spazio ristretto e si è sentita isolata dal mondo, ma è una bella sensazione toccare di nuovo terra. Ha detto di essere travolta dalle emozioni e ha ribadito di essere riconoscente per il benvenuto. Poi ha aggiunto che il viaggio non è ancora terminato, che è bellissimo tornare in Europa, che la sua avventura è stata entusiasmante e continuerà. Sia lei sia gli altri attivisti continueranno a fare del loro meglio, viaggeranno in lungo e in largo per fare pressione sui politici in modo che il clima entri nelle priorità di intervento dei governi. Greta ha ribadito che stiamo affrontando un'emergenza mondiale e che bisogna lottare per migliorare le prospettive di vita di tutti gli abitanti della terra. Ora Greta andrà a Madrid a prendere parte alla Cop25.