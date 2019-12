Mes, Salvini: "La nostra posizione è quella dei 5 Stelle: il trattato va ridiscusso"

Di redazione Blogo.it martedì 3 dicembre 2019

Il leader della Lega torna a strizzare l'occhiolino agli ex alleati?

Matteo Salvini è stato oggi a Bruxelles e ha tenuto una conferenza stampa al Parlamento europeo. Ovviamente inevitabili le domande sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità su cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito ieri in Parlamento.

Salvini ha detto:

"Torno in Italia oggi pomeriggio perché il clima è frizzantino e al premier non mancheranno le cose da chiarire su tanti fronti e non lo invidio"

Sul Mes ha ribadito quanto ripete già da settimane:

"Qualcuno ha mentito, o ha mentito Conte o Gualtieri o ha mentito il governo italiano o l'Eurogruppo o qualcuno a Roma o qualcuno a Bruxelles"

E poi ha aggiunto:

"La nostra posizione è quella dei 5 Stelle, il trattato così come è non è accettabile, va visito, ridiscusso, ridisegnato, emendato che è l'esatto contrario di quello che arrivava ieri da Bruxelles dicendo il pacchetto è chiuso. Mi sembra che il premier abbia diversi problemi, non lo invidio"

Salvini, sempre sul Mes, ha spiegato:

"Noi non abbiamo cambiato posizione rispetto a sette anni, eravamo contro allora siamo contro le modifiche oggi, dal nostro punto di vista il trattato. Non è emendabile, è da bloccare punto. Quando parlavo di emendabilità riportavo le parole del vice-capogruppo dei 5 stelle Silvestri che esprimeva tutti i suoi dubbi ieri alla Camera. Per noi è una esperienza chiusa, che non è utile né modificare né ripetere"

Durante la conferenza stampa, vista la sede, Salvini ha parlato anche della posizione della Lega nel Parlamento europeo e ha detto: