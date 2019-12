Tapiro d'oro a Matteo Renzi: "È già il quarto" - FOTO

Di redazione Blogo.it martedì 3 dicembre 2019

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Matteo Renzi travolto dal caso della Fondazione Open e al centro del dibattito sui finanziamenti ai partiti.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è certamente uno dei politici di cui si sta più discutendo in queste ore, ma non per i motivi che avrebbe voluto lui che cerca in ogni modo di stare al centro dell'attenzione. E così, complice l'indagine sulla Fondazione Open e il dibattito sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni, l'ex Presidente del Consiglio si è meritato il Tapiro D'Oro di Striscia La Notizia.

A consegnarlo, come al solito, Valerio Staffelli che ha raggiunto l'ex sindaco di Firenze per l'ennesimo riconoscimento televisivo, il quarto durante la sua carriera politica.

C'è un'indagine su una fondazione politica e noi siamo tranquillissimi. Tutti però cercano di mettere insieme una questione privata, quella dell'acquisto della mia casa. Ho chiesto un prestito ad un amico e poi ho restituito quei soldi. La notizia, però, è diventata di dominio pubblico. Questo, però, non c'entra nulla con la Fondazione Open e quelle indagini.

Renzi ha assicurato a Staffelli, come già fatto pubblicamente in più occasioni in questi giorni, che tutti i movimenti di denaro della Fondazione Open sono tracciati e tutto può essere verificato. L'inviato, però, ha incalzato Renzi sulle frasi pronunciate da Luigi Zanda, senatore e tesoriere del PD, secondo il quale Renzi non avrebbe destinato al PD tutti i finanziamenti ricevuti.

Anche in questo caso, però, Renzi non si è allontanato neanche di una virgola dalle repliche pubbliche già fatte nelle ultime ore.