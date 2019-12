Sondaggio sul Mes: gli italiani preferiscono la linea di Conte a quella di Salvini

L'indagine svolta da Nando Pagnoncelli per DiMartedì.

Il tema del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, noto anche come "salva Stati", è piuttosto complesso e, come ha detto ieri il Premier Giuseppe Conte, se si chiedesse un'opinione a dieci economisti diversi, si avrebbero dieci valutazioni diverse. Ma gli italiani ne stanno capendo qualcosa? Probabilmente molto poco, ma a quanto pare hanno deciso da che parte stare in questa disputa: dalla parte del Presidente del Consiglio.

Nando Pagnoncelli, noto sondaggista, ha svolto un'indagine per DiMartedì, la trasmissione andata in onda ieri sera su La7, condotta da Giovanni Floris. I risultati raccolti da IPSOS sul proprio campione sono abbastanza chiari:

- il 41% sta dalla parte di Giuseppe Conte

- il 24% sta dalla parte di Matteo Salvini

- il 35% preferisce non rispondere

Proprio ieri sera Floris ha ospitato il ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio che ha detto:

"Conte o Salvini? Non siamo in una partita di calcio, c'è sintonia con il presidente del Consiglio sia sul Mes che sulla prescrizione"

E ancora sul Mes ha aggiunto: