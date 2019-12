Di Maio sulla prescrizione: "La nostra riforma sarà legge il 1° gennaio. No a Nazareno 2.0"

Il ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio questa mattina è intervenuto al Gr1 su Radio1 Rai e ha parlato dei principali nodi che il governo Conte 2 sta cercando di risolvere in questo periodo. In particolare, sul tema della riforma della giustizia e il tanto discusso punto sulla prescrizione Di Maio ha detto:

"La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com'era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà"