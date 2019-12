Bibbiano, sindaco scarcerato. Zingaretti e Renzi: "Ora chi chiederà scusa a Carletti? Vergognatevi!"

Di redazione Blogo.it mercoledì 4 dicembre 2019

Il commento del segretario del PD e del fondatore di Italia Viva dopo la decisione della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha deciso di revocare qualsiasi forma di misura cautelare nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, sostenendo che non sussistono le condizioni per il suo arresto perché non era coinvolto in crimini contro minori, anche se era consapevole dell'illiceità del sistema. Poiché proprio il suo arresto era stato motivo di associazione diretta del caso Bibbiano, che si è poi via via sgonfiato nei mesi, al PD, ora sia il segretario dei dem, Nicola Zingaretti, sia l'ex segretario e attuale fondatore di Italia Viva Matteo Renzi hanno commentato la vicenda.

Zingaretti ha scritto sui suoi canali social:

"La campagna indecente contro il Pd e il sindaco di Bibbiano non si dimentica. Ma oggi c'è una altra domanda. Chi chiederà scusa ad Andrea Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente? La Giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente: vergognatevi!"

Un po' più articolato l'intervento di Matteo Renzi, sempre sui social: