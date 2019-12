USA, via libera agli articoli di impeachment contro Trump: "La democrazia è rischio"

La Presidente della Camera dei rappresentanti USA Nancy Pelosi annuncia il passo successivo per l'impeachment contro Donald Trump. Al voto già entro la fine del 2019.

L'impeachment nei confronti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sempre più possibile e vicino. Dopo settimane di audizioni, prima private e poi pubbliche, la conclusione a cui si è arrivati è che Trump avrebbe davvero violato la Costituzione e per questo motivo non può rimanere al proprio posto alla guida del Paese.

A sostenerlo è stata oggi la Presidente della Camera dei rappresentanti USA Nancy Pelosi in una dichiarazione trasmessa in diretta televisiva per annunciare ai cittadini che la Camera procederà con la stesura degli articoli di impeachment che dovranno poi essere votati dai parlamentari, passo fondamentale prima di procedere all'eventuale messa in stato di accusa.

Quel rivale è l'ex vicepresidente USA Joe Biden, il cui figlio ha lavorato per la compagnia di gas ucraina Burisma. Trump, nel tentativo di screditare Biden in vista della campagna presidenziale del 2020, avrebbe fatto delle pressioni all'Ucraina arrivando anche a trattenere una serie di aiuti.

Nessuna tempistica è stata fornita in questa occasione, ma voci di corridoio hanno fatto sapere che l'obiettivo è quello di fissare il voto sull'impeachment presso la Camera dei Rappresentanti entro la fine dell'anno, ipotizzando così l'avvio del processo al Senato già a partire da gennaio 2020.

Il futuro per Donald Trump rischia di essere tutt'altro che roseo e la sua replica via Twitter a questi ultimi sviluppi è quella di una persona con le spalle al muro che non può far altro che attaccare:

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!