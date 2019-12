Zingaretti: "Con la manovra ha vinto l'Italia, investiamo nel futuro"

Di redazione Blogo.it sabato 7 dicembre 2019

Il segretario dem: "Rimettiamo i soldi nelle tasche degli italiani".

All'indomani dell'annuncio del Premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri del raggiungimento dell'accordo sugli ultimi dettagli della manovra economica, tutte le forze politiche di maggioranza esultano. Renzi si è preso il merito per la "battaglia vinta" sulle tasse, mentre il segretario del PD Nicola Zingaretti oggi ha scritto su Facebook, in caps per mettere in risalto il suo pensiero agli occhi dei suoi follower:

"CON LA MANOVRA HA VINTO L'ITALIA, INVESTIAMO NEL FUTURO E RIMETTIAMO I SOLDI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI"

Poi ha spiegato:

"Con questa manovra abbiamo iniziato a rimettere i soldi nelle tasche degli italiani e investire sul futuro del nostro Paese. Ha vinto l'Italia. Niente Salvini Tax, cioè il tanto temuto aumento dell'Iva per 23 miliardi, che sarebbe costato 500 euro in più di tasse ad ogni famiglia. Stipendi più alti per i lavoratori, con 3 miliardi di sgravi fiscali sulle tasse sul lavoro"

E ancora: