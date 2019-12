Elezioni in Emilia Romagna, in 10mila a Bologna per Stefano Bonaccini (PD)

Stefano Bonaccini del PD ufficializzata la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna in una piazza Maggiore a Bologna gremita di sostenitori.

In ritardo rispetto alla Lega, che sta facendo campagna elettorale ormai da settimane da una parte all'altra dell'Emilia Romagna, il candidato del Partito Democratico Stefano Bonaccini ha ufficializzato oggi la propria ricandidatura con un evento in piazza Maggiore a Bologna riuscito a coinvolgere fino a 10mila persone.

Al grido de La forza delle persone, slogan ufficiale di questa campagna elettorale, l'attuale Presidente della Regione Emilia-Romagna in cerca della riconferma non può che puntare sul clima sempre più populista dell'Italia:

Noi sappiamo bene che il vento, in Europa e in Italia, va in un certo modo, d'altra parte negli ultimi due anni in 9 regioni si è votato e in 9 regioni ha stravinto la Lega. Noi qui cerchiamo di arrestare quel grande consenso che la Lega ha conquistato e proviamo a ribaltarlo, e a ripartire, per dire all'Italia che c'è anche un vento diverso, che può arrivare, e che se parte dall'Emilia-Romagna chissà che dopo non arrivi nel resto del Paese.