Salvini: "Se vinciamo in Emilia Romagna mandiamo a casa Conte, Renzi e Di Maio"

Di Redazione Blogo.it lunedì 9 dicembre 2019

Matteo Salvini è convinto di far cadere il governo Conte 2 se il risultato elettorale in Emilia Romagna sarà favorevole al centrodestra

Matteo Salvini vuole prendersi l’Emilia Romagna e a seguire il governo del Paese. Tra un selfie e l’altro, il leader della Lega ha parlato in comizio a Pavullo nel Frignano (Modena). "Se si vince in Emilia Romagna - ha promesso l’ex ministro dell’Interno - , vi do la mia parola che li mandiamo a casa anche da Roma, Conte, Di Maio, Renzi...".

P.s. In casa PD li vedo un po’ nervosetti, secondo voi perché si vergognano persino di usare il simbolo del loro partito? pic.twitter.com/5rFTWX1hhh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 9, 2019

Salvini: l'attacco alla nutella per seguire i social

Intanto, il quotidiano Il Messaggero avanza un’ipotesi sull’attacco dei giorni scorsi alla nutella: Salvini avrebbe parlato delle nocciole turche con cui sarebbe fatta la famosa crema spalmabile, per seguire i trend topic sui social network. Nell’ultimo periodo, infatti, il leader della Lega si sarebbe reso conto di una perdita di popolarità e per questo avrebbe deciso di cavalcare l’onda social che vede sulla cresta i biscotti realizzati proprio da nutella.