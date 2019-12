Conte: "Dopo la manovra arriveranno le riforme e un piano investimenti"

Di Redazione Blogo.it lunedì 9 dicembre 2019

Giuseppe Conte è intervenuto al Rome Investment Forum 2019 promettendo il rilancio degli investimenti una volta archiviata l’approvazione della manovra

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è intervenuto al Rome Investment Forum 2019. Il premier ha chiesto ancora un po’ di tempo agli italiani per l’approvazione della manovra finanziaria, dopodiché l’esecutivo penserà allo scioglimento di altri nodi. "Consentiteci di completare l'ultimo miglio la Manovra - ha dichiarato Conte durante il suo intervento - , una volta che sarà approvata ci dedicheremo a progettare le riforme strutturali necessarie per un futuro migliore per il nostro Paese".



Da giorni anche le forze della maggioranza, su tutti Partito Democratico e Italia Viva, chiedono una riduzione della burocrazia e il rilancio degli investimenti, una linea che, assicura Conte, lo trova perfettamente d’accordo. "Dedicheremo ampio spazio a un programma per realizzare in modo più efficace gli investimenti - ha aggiunto il premier - , rafforzando anche il partenariato tra pubblico e privato".

Le linee guida dell'azione di governo in questo senso saranno tre, sottolinea ancora il capo del governo: "Razionalizzare le risorse pubbliche rafforzando il partenariato tra pubblico e privato, semplificare il quadro regolatorio e ridurre gli oneri burocratici".