Finlandia, Sanna Marin premier: è la più giovane al mondo (Foto)

Di Redazione Blogo.it lunedì 9 dicembre 2019

È la premier più giovane al mondo. Sanna Marin, 34 anni, sarà il nuovo primo ministro finlandese, scelta dai Socialdemocratici al posto di Antti Rinne che ha rassegnato le sue dimissioni.

Marin scalza così la premier neozelandese Jacinda Ardern, che ha 39 anni, ma anche il premier ucraino Oleksiy Honcharuk, che di anni ne ha 35, dal ruolo di premier più giovani sulla faccia della terra.

Il Parlamento ha approvato con celerità la nomina della donna, conferendo però solo una risicata fiducia al nuovo governo: "Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere, io penso al perché sono entrata in politica e alla cose che ci hanno fatto vincere tra gli elettori. Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire la fiducia" ha commentato la neo premier.

Chi è Sanna Marin

Mamma di una bambina e politica di esperienza nonostante l'età, Sanna Marin, già ministro dei Trasporti, si insedierà probabilmente in settimana ed è sostenuta da altri quattro partiti di area centrosinistra oltre ai Socialdemocratici.

Nel 2012 l’astro nascente dei Socialdemocratici finlandesi viene eletta nel Consiglio Comunale di Tampere, per divenirne poi presidente dal 2013 al 2017. Parlamentare dal 2015, un anno prima Sanna Marin era diventata vicepresidente dei Socialdemocratici.

"Sono stata la prima nella mia famiglia, appartenente alla classe operaia, a finire il liceo e l’università" aveva raccontato la donna: "Mi sono sentita discriminata quando mia madre, che mi ha cresciuta da sola, ha avuto una relazione con un’altra donna" aveva dichiarato qualche anno fa alla stampa locale.

Salvo slittamenti nel rendere ufficiale la nomina, Marin farà il suo debutto in sede europea tra qualche giorno per il previsto vertice Ue del 12 e 13 dicembre a Bruxelles.