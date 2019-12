Crisi industriali, Landini al governo: "Basta parole, è il momento dei fatti"

Il segretario della CGIL tra i protagonisti della manifestazione di oggi.

Nel giorno della manifestazione a Roma sulle crisi industriali hanno parlato i segretari dei sindacati confederati. Maurizio Landini della CGIL ha chiamato direttamente in causa il governo e ha detto:

"Basta parole ora i fatti. Non abbiamo più tempo da perdere per ricostruire la fiducia e ridare voce ai giovani che mi sembra si siano ripresi la piazza. Ma o si lavora tutti insieme o non si va da nessuna parte"

Dal palco ha anche detto:

"Il mondo del lavoro unito chiede il cambiamento del Paese: si mettano in testa che non si cambia senza e contro i lavoratori. Noi non abbiamo paura, non ci rassegniamo e andiamo avanti finché non otteniamo risultati. Uniti ce la possiamo fare"

Per quanto riguarda, nello specifico, il problema dell'Ilva, Landini ha affermato:

"ArcelorMittal ha sbagliato ad andare in tribunale: deve tornare al tavolo e trattare, a partire dall'accordo firmato con i sindacati"

E poi ha aggiunto che il sindacato è pronto a discutere i problemi che si possono risolvere a condizione che non si parli di esuberi e licenziamenti.

Annamaria Furlan della CISL ha detto:

"Noi non vogliamo lasciare per terra nessun lavoratore e nessuna lavoratrice. Da Alitalia all'Ilva vogliamo esuberi zero e piani industriali seri e importanti che diano prospettive"

E poi ha spiegato, sempre dal palco della manifestazione di Roma:

"Non ci bastano cambiamenti di modi: non abbiamo bisogno di gentilezza ma di risposte. In un anno non è cambiato nulla. Il popolo del lavoro non vive di sondaggi elettorali e di tweet ma di lavoro e questo è quello che vogliamo. Invece di vedere quanto sale un partito e quanti sono i follower, guardate quanti disoccupati ci sono e quante vertenze non sono ancora chiuse. C'è un cinismo insopportabile da parte dell'imprese. In un Paese che da anni dimostra che il lavoro non è centrale, che lavoratori e sindacati contano meno, è ovvio che anche le imprese possono pensare di fare quello che vogliono. E quando si stancano del giocattolo lasciano a casa migliaia di uomini e donne"

Intanto allo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva hanno aderito il 90% di quelli di Taranto, l'80% di quelli di Genova e Novi Ligure, il 100% a Racconigi, Padova e Marghera. Gli operai ovviamente si oppongono al piano che Arcelor Mittal ha proposto al governo e che prevede 4700 esuberi.