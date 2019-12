Elezioni regionali, domani il voto su Rousseau per il M5S

Mercoledì 11 dicembre gli iscritti al M5S emiliano-romagnoli e calabresi saranno chiamati a scegliere i candidati

Dopo il voto dello scorso 21 novembre per decidere se presentarsi o meno alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, con il quale la base ha imposto la presentazione delle liste, oggi il M5S ha annunciato il voto su Rousseau per scegliere i candidati. Le votazioni si terranno domani, mercoledì 11 dicembre dalle 10 alle 19, per entrambe le regioni. I calabresi a 5 Stelle, però, dovranno votare su due temi: esprimere 3 preferenze per indicare i candidati consiglieri regionali e confermare o meno la candidatura a Presidente di Francesco Aiello.

Ad individuare Aiello, professore ordinario di Politica economica all'Università della Calabria, è stato Paolo Parentela, referente per la campagna elettorale nelle elezioni regionali in Calabria. I sostenitori del Movimento 5 Stelle saranno dunque chiamati a confermare o meno questa scelta. Qualora venisse bocciata la candidatura di Aiello è già prevista una nuova votazione suppletiva per giovedì 12 dicembre, con la quale scegliere il candidato presidente tra i 3 candidati consiglieri che avranno ricevuto più preferenze.

Sempre nella giornata di mercoledì, negli stessi orari, sono chiamati al voto anche gli iscritti emiliano-romagnoli che dovranno a loro volta scegliere i candidati consiglieri esprimendo fino a 3 preferenze. Il candidato consigliere che avrà ottenuto più preferenze nella propria circoscrizione entrerà a far parte della lista dei candidati alla carica di candidato Presidente. Queste seconde votazioni si terranno giovedì 12 dicembre, sempre dalle 10 alle 19.