Morto Davide Vannoni, l’inventore del "metodo Stamina"

Di Redazione Blogo.it martedì 10 dicembre 2019

Morte Davide Vannoni: il fondatore di Stamina aveva patteggiato una condanna per truffa, attualmente era in attesa di giudizio, aveva 53 anni

Davide Vannoni, l'inventore del cosiddetto metodo Stamina, è morto stamattina a Torino dopo una lunga malattia, all’età di 53 anni. Il "metodo Stamina", basato sull'infusione di cellule staminali, è considerato privo di validità scientifica e comunque inefficace. Il decesso di Vannoni è stato confermato all’Adnkronos dall’avvocato, Liborio Cataliotti.

"Il mio cliente era malato da tempo, tanto che in occasione dell'ultimo arresto, quando venne accusato di aver ripreso la pratica del metodo Stamina all'estero, era stato condotto anziché in carcere nel reparto delle Molinette e, poi, successivamente, all'esito della perizia sulle sue condizioni di salute, scarcerato".

Il presunto metodo Stamina, che Vannoni riesce a portare anche in una struttura pubblica a Torino per un breve periodo, venne giudicato pericoloso per la salute dalla commissione di esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, smascherato come grande bluff da autorevoli riviste scientifiche e bollato come il "metodo Di Bella delle staminali".

La condanna e il nuovo arresto: Stamina all’estero

Davide Vannoni aveva patteggiato una condanna per truffa nel 2015, con pena sospesa, attualmente era in attesa di giudizio nel processo Stamina bis. Davanti ai magistrati di Torino si era impegnato a rinunciare a proseguire la sua attività all’estero ma ad aprile 2017 il fondatore di Stamina viene arrestato perché secondo l’accusa continuava a praticare il sedicente metodo terapeutico fuori dai confini nazionali, soprattutto in Georgia.