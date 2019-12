Impeachment, le accuse dei Democratici a Trump: "Continua minaccia per la nostra democrazia"

Di Redazione Blogo.it martedì 10 dicembre 2019

Trump sotto Impeachment. Nancy Pelosi: ha usato il suo potere contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime elezioni

I Democratici spingono sull’acceleratore per l'impeachment di Donald Trump. Il presidente americano è accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Sono questi i due "articoli" messi al voto dai Dem per l'impeachment relativo alla vicenda nota come Ucrainagate.

Di cosa è accusato Trump

Trump è in pratica accusato di abuso di potere per avere sospeso gli aiuti militari all'Ucraina fino a quando il governo di Kiev non avesse avviato un’indagine contro il rivale democratico Joe Biden. L’accusa di ostruzione al Congresso è invece relativa oll’ordine che Trump avrebbe impartito ai funzionari federali di aggirare i mandati emessi nell'ambito dell'indagine per impeachment.

Secondo il presidente della Commissione Giustizia Trump ha messo "se stesso davanti al Paese minacciandone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la Costituzione".

Non meno dura la speaker della Camera Nancy Pelosi: "Il presidente Trump ha usato il potere del suo ruolo contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime elezioni. È una continua minaccia per la nostra democrazia e la sicurezza nazionale".

Accuse pesantissime che Trump bolla ancora una volta come una ridicola caccia alla streghe. Donald Trump è il terzo presidente Usa a essere finito sotto impeachment, dopo Johnson, Nixon e Clinton. I Dem hanno la maggioranza alla Camera ma non al Senato ed è nel ramo basso del Congresso che puntano a portare subito il documento dei nove pagine che contiene la formalizzazione delle accuse a Trump: "La condotta del presidente ha dimostrato che resterebbe una minaccia per la Costituzione se venisse autorizzato a rimanere al potere".

Trump avrebbe "agito in modo contrario alla fiducia in lui in quanto presidente e in modo sovversivo del governo costituzionale, a grande danno della causa di diritto e giustizia e danneggiando in modo manifesto il popolo degli Stati Uniti" si legge tra l’altro nel testo.