Mes, M5S esulta: "Accolte modifiche, accordo raggiunto"

Di redazione Blogo.it mercoledì 11 dicembre 2019

Fonti del Movimento 5 Stelle annunciano l’accordo di maggioranza sul Mes, Giorgia Meloni parla di tradimento degli elettori

Fonti del M5S annunciano l’accordo di maggioranza sul Mes. "Soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento", fanno sapere precisando che "la logica di pacchetto è stata confermata, ci sarà un nuovo round in parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo". I pentastellati ribadiscono comunque che ogni step sarà effettuato passando dalle Camere: "Ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio".

Meloni: "Nel programma del M5S c'era uscita dal Mes"

Critica, ovviamente, l’opposizione, con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che parla di tradimento da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti dei suoi elettori. Il partito di Luigi Di Maio, per tanti anni contrario al Meccanismo europeo di stabilità, ha ormai smentito il suo stesso programma: "Era chiaro, il M5S avrebbe fatto finta di ottenere qualcosa prima di cedere - dichiara la Meloni a 'Radio Anch'io' - Ma il M5S voleva l'uscita dal Mes, era nel loro programma".