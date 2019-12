TIME, Greta Thunberg è la Persona dell'Anno 2019

Di redazione Blogo.it mercoledì 11 dicembre 2019

L'attivista svedese Greta Thunberg è la Persona dell'Anno 2019 secondo il magazine statunitense TIME.

Greta Thunberg è stata scelta dal TIME come Persona dell'Anno 2019. Puntualissimo come ogni anno, il magazine statunitense ha fatto un bilancio dell'anno che si sta per concludere e ha scelto la giovane attivista svedese per il prestigioso riconoscimento che nel 2018 era andato ai Guardiani della Verità.

Thunberg ha dato il via ad un movimento globale a cominciare dall'agosto 2018, quando iniziò a saltare la scuola per accamparsi davanti al Parlamento svedese tenendo in mano l'ormai celebre cartello con la scritta "Skolstrejk för klimatet", sciopero per il clima.

16 mesi dopo, la giovanissima attivista ha parlato ai capi di stato all'ONU, ha incontrato il Papa e il Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump e nel farlo ha ispirato oltre 4 milioni di persone in tutto il Mondo a scendere in piazza per protestare contro il mancato intervento dei Paesi nella lotta ai cambiamenti climatici.

La forza di Greta Thunberg è stata ed è tuttora questa: non è la leader di un partito, non è un politico e non è una scienziata. Eppure è riuscita a diffondere, come mai prima d'ora, in modo capillare da una parte all'altra del Mondo, soprattutto tra i più giovani, la consapevolezza che senza una serie di interventi repentini il Mondo così come lo abbiamo conosciuto non avrà vita lunga.