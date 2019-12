M5S, su Rousseau sì alla candidatura di Aiello in Calabria

Di Redazione Blogo.it mercoledì 11 dicembre 2019

M5S: è passata la candidatura di Aiello in Calabria. Domani si sceglierà il candidato dell'Emilia Romagna

La "base" del M5S ha deciso, approvando (per pochissimo) la candidatura di Francesco Aiello alla carica di Presidente della Regione Calabria. Oggi gli elettori dei 5 Stelle calabresi erano infatti chiamati ad esprimere un massimo di 3 preferenze per scegliere i candidati alla carica di consigliere, oltreché a scegliere se confermare o meno la candidatura di Aiello, decisa dai parlamentari calabresi.

In totale hanno partecipato 2176 persone; in 1150, pari al 53,1%, hanno detto sì ad Aiello.

Il docente universitario ha diffuso una nota per ringraziare le persone che hanno deciso di concedergli fiducia, invitando tutti all'unità in vista delle elezioni del prossimo 26 gennaio: "Ringrazio molto gli iscritti al Movimento 5 Stelle per la fiducia che mi hanno dato. Da questo momento sono per tutti il candidato governatore della Calabria per l'alleanza civica del Movimento 5 Stelle. Adesso c'è bisogno di unità assoluta e, a riguardo, vorrò incontrare gli attivisti del Movimento 5 Stelle con cui non sono ancora riuscito a parlare per definire tutti insieme il nostro progetto politico di cambiamento reale della Calabria. Bisogna lavorare con convinzione, passione, determinazione e collaborazione. Dobbiamo restituire speranze ai calabresi, voglia di partecipare e di superare con il massimo affiatamento la lunga fase di declino e ingiustizia che ha caratterizzato le precedenti amministrazioni calabresi. Ci vediamo il 13 dicembre alle ore 18:30 all'auditorium Casalinuovo di Catanzaro per iniziare, insieme a Luigi Di Maio e a tutto il popolo che crede nel progetto civico proposto dal Movimento 5 Stelle, la nostra campagna elettorale con i calabresi, tra i calabresi e per i calabresi".

Elezioni Emilia-Romagna

Sempre su Rousseau oggi hanno votato anche gli iscritti emiliano-romagnoli, chiamati a scegliere i candidati consiglieri. In questo caso hanno partecipato al voto in 6608 persone.

I candidati consiglieri più votati sono stati: Simone Benini, Natascia Cersosimo, Luigi Delli Paoli, Giuseppe Distante, Claudio Fochi, Monica Medici, Silvia Piccinini, Giuseppe Rai e Giancarlo Schiano.

Tra questi nomi verrà scelto domani, con una votazione aperta dalle ore 10 fino alle ore 19, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Emilia Romagna.