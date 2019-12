Sondaggi politici: Lega primo partito, segue il PD. Fratelli d’Italia in crescita

Di redazione Blogo.it giovedì 12 dicembre 2019

La Lega si conferma il primo partito in Italia secondo il sondaggio svolto da Emg Acqua per Agorà su RaiTre. Fratelli d'Italia in crescita.

Un nuovo sondaggio politico, eseguito da Emg Acqua per la trasmissione televisiva Agorà su RaiTre, conferma che se si tornasse oggi al voto la Lega sarebbe il primo partito in Italia col 32% delle preferenze.

Più di 12 punti percentuale di vantaggio sul Partito Democratico, che si confermerebbe il secondo partito col 19,3%, seguito dal Movimento 5 Stelle col 15,7% di voti.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni arriverebbe quarto col 10,4% delle preferenze, quasi quattro punti in più di Forza Italia col 6,7%. Seguirebbero, a sorpresa, Italia Viva di Matteo Renzi (5,2%) e il nuovo partito di Carlo Calenda, Azione (2,0%), in grado di ottenere lo stesso gradimento di +Europa (2,0%) e La Sinistra (1,9%).

Percentuali alla mano, il centrodestra sarebbe in grado di ottenere il 49,1% delle preferenze, che supererebbe il 50% grazie a quell'1,0% che potrebbe ottenere Cambiamo! di Giovanni Toti.

Il 40% degli intervistati non sembra a favore di questo esecutivo: preferirebbe che il governo di Giuseppe Conte cadesse e si tornasse subito al voto, mentre il 38% vorrebbe che il governo andasse avanti fino alla naturale scadenza della legislatura nel 2023.